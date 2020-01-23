بالصور.. أمير الجوف يستقبل مديري صحة الجوف والقريات

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات الدكتور محمد بن موسى الخمعلي بمناسبة تعيينه مؤخراً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالدكتور الخمعلي، متمنياً له التوفيق في عمله الجديد الذي يأمل سموه أن يكمل مسيرة البناء والتطوير في القطاع الصحي بالمحافظة، كما أن الصحة من أهم مقومات الحياة الأساسية التي يقاس بها تقدم البلاد وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – أولوا القطاع الصحي اهتمام بالغ ولابد أن نعمل على تطلعاتهم لخدمة المواطنين .

وأعرب الدكتور الشهراني والخمعلي عن شكرهما لسمو الأمير فيصل بن نواف، مؤكدين العمل على توجيهات سموه ودعم معالي وزير الصحة توفيق الربيعة الذي يولي المنطقة اهتمامه ومتابعته الشخصية .