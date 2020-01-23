تعرف على أرخص الدول في أسعار السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشر موقع “ذا ستريت” تقريراً عن الدول التي تعدّ الأرخص في العالم لشراء السيارات بأسعار أقل من نظيرتها في دول أخرى.

وتتنوع أسعار السيارات من دولة لأخرى حسب نوعها وحجمها ومواصفاتها، كما تؤثر أسعار التأمين والطاقة على سعر السيارات من دولة لأخرى.

احتلت كندا المركز الأول كأرخص دولة في أسعار السيارات الرياضية، حيث يبلغ سعر السيارة “بورش 911” 47294 دولاراً، وجاءت خلفها المكسيك ثم الولايات المتحدة، بينما جاءت أيرلندا في المركز الرابع وكان المركز الخامس من نصيب الإمارات العربية المتحدة.

يبلغ سعر سيارة “بي إم دبليو 5 سيريز” في المكسيك 24916 دولاراً، لتأتي في المركز الأول كأرخص دولة في شراء السيارات الفاخرة، بينما احتلت روسيا المركز الثاني وجاءت خلفها كندا ثم المملكة المتحدة، وحلّت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس.

تعد سيارة “فولكس فاجن تيجوان” هي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأقل سعراً في العالم، ويبلغ سعرها في روسيا 12887 دولاراً لتحتل المركز الأول كأرخص دولة في شراء هذا النوع من السيارات، وجاءت المراكز من الثاني إلى الخامس على النحو التالي: (المكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا).

يبلغ سعر “فولكس فاجن باسات” الأرخص ضمن فئة السيارات العائلية الكبيرة 12623 دولاراً في اليونان، وجاء في المركز الثاني كأرخص الدول لشراء السيارات من هذه الفئة كندا، خلفها المكسيك ثم بولندا والولايات المتحدة في المركز الخامس.

جاءت الهند في المركز الأول كأرخص دولة لشراء السيارات الصغيرة، حيث يبلغ سعر السيارة “فولكس فاجن جولف” 5406 دولارات، أما الدول التي احتلت المراكز من الثاني إلى الخامس فهي: (كندا، رومانيا، بولندا، أستراليا).

تعد الهند كذلك الأرخص في أسعار شراء وتشغيل السيارات الحضرية لمدة عام؛ إذ يبلغ سعر سيارة “فيات 500” كجديدة 5287 دولاراً، وجاءت خلفها بولندا، وفي المركز الثالث رومانيا، بينما احتلت نيوزيلندا المركز الرابع وجاءت بلجيكا خامساً.