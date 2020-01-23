بالخطوات.. طريقة إضافة التابعين للحصول على دعم حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامح حساب المواطن اليوم الخميس طريقة إضافة التابعين للحصول على الدعم ، وذلك في إجابة على أحد المستفيدين .

وقال “حساب المواطن ” أنه يمكن إضافة المستفيد التابع من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على حساب المستفيد بالبرنامج .

2- الدخول على تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين .

3- إضافة التابعين .

4- الضغط على أيقونة حفظ .

وأكد “حساب المواطن ” أنه بمجرد إستيفاء شروط الأهلية والإستحقاق يحصل المُضاف على الدعم ، وعلى رأسها أن يكون من المواطنين ، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة ولا يتجاوز مجموع إقامته خارجها عن 90 يوم على مدار العام .

كما يجب توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، ويؤخذ في الإعتبار إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم .