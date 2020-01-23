طريف تسجل أدنى درحة حرارة اليوم في المملكة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرد مناطق المملكة اليوم الخميس، بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وجاءت طريف كأبرد مناطق المملكة اليوم بدرجة واحدة تحت الصفر، فيما بلغت درجة الحرارة في حائل والقريات والقصيم درجة واحدة، وسكاكا وعرعر 3 درجات مئوية.
وتوقعت الأرصاد توالي انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأشارت إلى ظهور سحب غائمة جزئياً، تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.
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