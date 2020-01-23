طريف تسجل أدنى درحة حرارة اليوم في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أبرد مناطق المملكة اليوم ‏الخميس، بحسب بيانات ‏المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

‏وجاءت ‏طريف كأبرد ‏مناطق المملكة اليوم بدرجة واحدة تحت الصفر، فيما بلغت درجة الحرارة في حائل ‏والقريات والقصيم درجة واحدة، وسكاكا وعرعر 3 درجات مئوية.

وتوقعت الأرصاد توالي انخفاض درجات الحرارة على ‏معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة ‏المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على ‏منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية ‏منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة. ‏

وأشارت إلى ظهور سحب غائمة جزئياً، تتخللها سحب ممطرة ‏على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من ‏وسط وشرق المملكة.