بالفيديو.. ملكة جمال روسيا تستغل نجلها لاستفزاز ملك ماليزيا السابق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

من وقت لآخر، تسعى ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فوفودينا، لاستفزاز طليقها ملك ماليزيا السابق، السلطان محمد الخامس، للفت انتباهه.

وفي فيديو جديد نشرته أوكسانا، استخدمت طفلها ليون البالغ 8 أشهر، وهو يعبث بصور والده ويحاول تدمير أحدها، بينما تردد: «لماذا تفعل ذلك، ما هذا؟ أعطني إياها، أتعرف من هذا؟ إنه والدك يا ليون؟».

يأتي رد فعلها بعد أزمة تشكيك محمد الخامس في نسب ابنه، ما دفعها للاعتماد على استفزازه بنشر العديد من الصور للطفل لتظهر مدى الشبه بينه وبين الملك، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

من جانب آخر، أعلنت أوكسانا نيتها إجراء تحليل الحمض النووي، ردا على إنكار الملك لأبوته لابنه.