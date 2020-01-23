نائب أمير الرياض يوجه بمحاسبة مقاول أحد مشاريع الطرق في العيينة بسبب إهماله

حمود العنزي(صدى):

أصدر نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، توجيهاته لفرع وزارة النقل بالرياض، بمحاسبة مقاول منفذ لأحد مشاريع الطرق في العيينة.

وجاءت توجيهات نائب أمير الرياض على خلفية الفيديو المتداول لأحد المواطنين بشأن تضرره من وجود مسامير تثبيت الأعمدة المرنة في وسط تحويلة الطريق، والتى تسببت فى انفجار إطار سيارته وتعريض حياته للخطر.

وشملت توجيهات “عبدالرحمن” قيام المقاول بتعويض المواطن المتضرر من الواقعة، بجانب استبعاد مدير المشروع والفريق الفني الخاص به.