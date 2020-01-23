بالفيديو.. مواطنون يسترجعون وصية الملك عبدالله في ذكرى وفاته

نايف السالم(صدى):

استعاد مواطنون وصية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه -بالتزامن مع ذكرى وفاته اليوم الخميس .

وتداول المواطنون مقطع نادر من وصية الملك عبد الله دفع المواطنين لإغداق سيل من الأدعية والترحم على الملك عبد الله ، والذي قال فيه : يعلم الله انكم في قلبي أحملكم دائماً واستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم …. ولا تنسوني من دعائكم

الجدير بالذكر أن الملك عبد الله –رحمه الله توفي في مثل هذا اليوم 23 من يناير عام 2015 عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد توليه مقاليد الحكم لمدة 10 سنوات .