بالفيديو.. محامية كويتية تطالب بوضع صالونات تجميل نسائية في المحاكم

خالد الظفيري(صدى):

أثارت محامية كويتية جدل كبير بطلبها الغريب بتخصيص صالون تجميل نسائي داخل ساحات المحاكم في الكويت لمساعدة المحاميات على تصفيف شعرهن والإهتمام بمظهرهن مع ضغط العمل .

ونشرت المحامية الكويتية المتواجدة في منظمة الأمم المتحدة ، فيديو لها من داخل صالون تجميل قالت فيه : شعور حلو أني اتواجد في صالون تجميل بالـ UN ” اتمنى يحطون لنا صالون تجميل بالمحاكم في الكويت” .

وتابعت : ترى صج ضغط شغل بالغصب ألاقي وقت للصالون بالغصب ألاقي وقت للصالون حطهولنا بالمحاكم ، ندخل الصالون وعلى الجلسات على طول .

وقالت المحامية خلال الفيديو أنها تواجدت في الأمم المتحدة بمجهودها الشخصي دون دعم من أي جهة ، وأن مشاركتها ثمرة اجتهادها في مجال المحاماه وحبها له .