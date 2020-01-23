بالفيديو.. محامية كويتية تطالب بوضع صالونات تجميل نسائية في المحاكم
أثارت محامية كويتية جدل كبير بطلبها الغريب بتخصيص صالون تجميل نسائي داخل ساحات المحاكم في الكويت لمساعدة المحاميات على تصفيف شعرهن والإهتمام بمظهرهن مع ضغط العمل .
ونشرت المحامية الكويتية المتواجدة في منظمة الأمم المتحدة ، فيديو لها من داخل صالون تجميل قالت فيه : شعور حلو أني اتواجد في صالون تجميل بالـ UN ” اتمنى يحطون لنا صالون تجميل بالمحاكم في الكويت” .
وتابعت : ترى صج ضغط شغل بالغصب ألاقي وقت للصالون بالغصب ألاقي وقت للصالون حطهولنا بالمحاكم ، ندخل الصالون وعلى الجلسات على طول .
وقالت المحامية خلال الفيديو أنها تواجدت في الأمم المتحدة بمجهودها الشخصي دون دعم من أي جهة ، وأن مشاركتها ثمرة اجتهادها في مجال المحاماه وحبها له .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2800 ] نشر منذ 24 دقيقة
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esesiugubvu[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
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ujuwafopi[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
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