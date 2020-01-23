مصر تؤكد: لن نسمح للعبث بأمن ليبيا والأمن القومي لدول المنطقة

وكالات(صدى):

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم ، إن بلاده تأمل في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن.

وذكر شكري في كلمته خلال اجتماع الجزائر لدول جوار ليبيا، أن خمسة عوامل تراها مصر ضرورية لإضفاء السلم في ليبيا وتتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع السلاح عن الميليشيات، وتوزيع عادل للثروات بين الليبيين وتنظيم الجيش الليبي.

وأكد أن بلاده لن تسمح للعبث بأمن ليبيا والأمن القومي لدول المنطقة، نحن داعمون للشعب الليبي ونرفض محاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته.

وأضاف الوزير المصري، أن المجتمع الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم “داعش” كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك، لأن عدة تنظيمات إرهابية ينبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا .