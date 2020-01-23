«التعليم» تدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المناهج الدراسية

عادل الحربي(صدى):

بحثت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي، الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته آل عامر مع وفدًا ألمانيًّا، برئاسة السيدة سوزان هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمن الاجتماع مناقشة جوانب العمل المشترك بين الجانبين، بالإضافة لبحث سبل دعم التعاون بين المملكة وألمانيا في مجالات التعليم.