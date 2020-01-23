«النمر» يوجه كلمة عتاب لشاب جامعي أصبح في حالة يُرثى لها بسبب العلاجات الشعبية !
وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين “كلمة عتاب ” لشاب جامعي مثقف انجرف وراء أوهام العلاجات الشعبية حتى تدهورت صحته وأصبح في حالة يرثى له .
وقال “النمر ” في حسابه الشخصي عبر “تويتر ” : “كلمة عتاب” لشاب جامعي مريض قلب وسكري مثقف وعاقل…يترك علاجاته لتجربة علاجات شعبية مشتريها من باكستان …تدهورت لديه حالة القلب وتنوم في العناية القلبية المركزة !!.
وكان “النمر ” قد حذر سابقاً من مثل تلك العلاجات التي لا تستند على أساس علمي وتتسبب في تدهور الصحة على الرغم من إمكانية إنقاذ الحالة سريعاً في بدايتها .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة
شاب جامعي وهذه صفته…
اذا كان ” مع المرزوق ” الغير متعلم ولا يحمل مؤهل علمي يحارب مثل هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المعادية للعلم منذ سنوات.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45348 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45348 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب