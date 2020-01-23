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  3. «النمر» يوجه كلمة عتاب لشاب جامعي أصبح في حالة يُرثى لها بسبب العلاجات الشعبية !

«النمر» يوجه كلمة عتاب لشاب جامعي أصبح في حالة يُرثى لها بسبب العلاجات الشعبية !

«النمر» يوجه كلمة عتاب لشاب جامعي أصبح في حالة يُرثى لها بسبب العلاجات الشعبية !
علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين “كلمة عتاب ” لشاب جامعي مثقف انجرف وراء أوهام العلاجات الشعبية حتى تدهورت صحته وأصبح في حالة يرثى له .

وقال “النمر ” في حسابه الشخصي عبر “تويتر ” : “كلمة عتاب” لشاب جامعي مريض قلب وسكري مثقف وعاقل…يترك علاجاته لتجربة علاجات شعبية مشتريها من باكستان …تدهورت لديه حالة القلب وتنوم في العناية القلبية المركزة !!.

وكان “النمر ” قد حذر سابقاً من مثل تلك العلاجات التي لا تستند على أساس علمي وتتسبب في تدهور الصحة على الرغم من إمكانية إنقاذ الحالة سريعاً في بدايتها .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 1 ساعة

شاب جامعي وهذه صفته…

اذا كان ” مع المرزوق ” الغير متعلم ولا يحمل مؤهل علمي يحارب مثل هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المعادية للعلم منذ سنوات.

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