الكشف عن سعر جي ام سي يوكون 2021 الجبارة وموعد وصولها للمملكة
رفعت شركة سيارات جي إم سي الأمريكية الستار عن سيارتها الجديدة يوكون 2021 ، والتي تتمتع بأحدث التقنيات والقدرات للسير في الطرق الوعرة .
وأكدت مصادر أن السيارة الجبارة ستصل سوق المملكة وأسواق الخليج بعد 6 أشهر فقط ، وسيصل سعر الموديل الحالي إلى 188 ألف ريال ، بينما سيتراوح سعر الموديل الجديد بين 190 ، و200 ألف ريال .
وحول مواصفات السيارة ، جاء تصميمها الخارجي بشكل لافت من خلال شبك أمامي أكبر حجماً بطراز دينالي ، وهيكل يجمع بين الحداثة والفخامة ، مع إضاءة مميزة ومصابيح أمامية وخلفية وعدستات قريبة من الكريستال .
أما محرك السيارة فجاء بقوة 420 حصان ، وعزم 624 نيوتن زمتر ، يتصل مع ناقل حركة 10 سرعات وغيرها من القدرات الديناميكية الفريدة .
لللل[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 17 دقيقة
جبارة او ماهي جبارة
ماعاد في الجيوب فلوس
كل شي ارتفع سعره
وراح تتضرر شركات السيارات
في الاول كانوا يقولون خلوها تصدي
اما الان فيتحقق المقوله انها بتصدي
مافي فلوس
مافي فلوس
مافي فلوس