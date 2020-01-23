الكشف عن سعر جي ام سي يوكون 2021 الجبارة وموعد وصولها للمملكة

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة سيارات جي إم سي الأمريكية الستار عن سيارتها الجديدة يوكون 2021 ، والتي تتمتع بأحدث التقنيات والقدرات للسير في الطرق الوعرة .

وأكدت مصادر أن السيارة الجبارة ستصل سوق المملكة وأسواق الخليج بعد 6 أشهر فقط ، وسيصل سعر الموديل الحالي إلى 188 ألف ريال ، بينما سيتراوح سعر الموديل الجديد بين 190 ، و200 ألف ريال .

وحول مواصفات السيارة ، جاء تصميمها الخارجي بشكل لافت من خلال شبك أمامي أكبر حجماً بطراز دينالي ، وهيكل يجمع بين الحداثة والفخامة ، مع إضاءة مميزة ومصابيح أمامية وخلفية وعدستات قريبة من الكريستال .

أما محرك السيارة فجاء بقوة 420 حصان ، وعزم 624 نيوتن زمتر ، يتصل مع ناقل حركة 10 سرعات وغيرها من القدرات الديناميكية الفريدة .