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«الغذاء والدواء» تعلن عن خدمة جديدة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين

«الغذاء والدواء» تعلن عن خدمة جديدة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين
حمود العنزي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن إطلاق خدمة جديدة مخصصة لدعم المستثمرين عبر إرشادهم إلكترونياً تحت مسمى ” المرشد الإلكتروني ” .

وأكدت “الغذاء والدواء ” أنه تم تخصيص موظف لدعم الصناعات والإستثمار بالخدمة في حال وجود أي تحديات قد تواجه المستثمر في النظام الإلكتروني الموحد .

وكشفت عن توفير الخدمات في النطاقات التالية للمستثمرين ” التراخيص ، والتسجيل ، والتصدير ، والإستيراد ، والفسح ” .

ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة لتحفيز الإستثمار المحلي وجذب الإستثمارات وفقاً لرؤية المملكة 2030 .


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