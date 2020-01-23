الصحة تتأهب لـ«كورونا الجديد» وتعلن تطبيق إجراءات وقائية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن إتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين ، وذلك لمنع وفادته إلى المملكة .

وأكدت “الصحة ” في بيان لها أن مركز القيادة والتحكم بالوزارة يراقب الوضع الوبائي عن كثب بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ، والجهات ذات العلاقة ومنها منظمة الصحة العالمية .

كما أكدت أنها تتابع مع هيئة الطيران المدني تقييم حركة المسافرين من وإلى الصين لرصد القادمين وتطبيق التقييم الصحي بالمنافذ والتأكد من سلامتهم .

كما قامت الوزارة بإصدار دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة ، وإصدار نصائح للمسافرين لمنع العدى والتوعية بأعراضها ، مؤكدة أن طرق انتقال العدوى حتى الآن غير واضحة .

وقالت الوزارة أنع تم تجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات للكشف عن العدوى .

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا الجديد تم اكتشافه نهاية ديسمبر الماضي بالصين وأسفر عن 400 إصابة منها 9 وفيات ، كما تم الكشف عن إصابة صينيين مسافرين إلى دول أخرى .

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