بالفيديو.. الطرطور القطري بن الذيب يرثي قاسم سليماني بقصيدة

ماجد القزيز(صدى):

رثى الشاعر القطري المرتزق محمد بن الذيب العجمي، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، بقصيدة أشعلت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكر الناشطون الشاعر القطري بالجرائم التي نفذها قاسم سليماني في الدول العربية، من خلال إشرافه بشكل مباشر على جميع الميليشيات “الشيعية” التي قاتلت وقتلت مئات الآلاف من السوريين وما تزال، وقوفا إلى جانب نظام الأسد ضد ثورة شعبية طالبت بالحرية والكرامة والتغيير السلمي منذ 9سنوات، إضافة إلى المليشيات التي يشرف عليها في العراق.

وأعادت رثاء بن الذيب قصيدة مواطنه خليل الشبرمي إلى الواجهة التي وصف فيها بن الذيب منذ سنوات بالشحاذ والطرطور والحصني، والمنتفع الذي اينما وجد المال وجد بن الذيب، كما أشار أن بن الذيب متهور ومعتوه وان عباراته سوقية.

يشار أن بن الذيب شاعر قطري تعرض للسجن سنوات في قطر لإلقائه قصيدة تنتقد الأسرة الحاكمة هناك وتتمنى حدوث ثورة في قطر على غرار الثورة التونسية عام 2011، وتوسط الكثير من أعيان الدول الخليجية وشيوخ القبائل حتى أفرج عنه ليخرج ناكراً للجميل ويتطاول على من كانوا سببا في الإفراج عنه.