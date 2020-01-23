توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الجوف والجمعية السعودية للتثقيف الدوائي

فاطمه الرويلي(صدى):

‎وقعت جامعة الجوف اليوم مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر الزارع، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي يوسف بن صالح العمري.

‎وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عبر إقامة الأنشطة التثقيفية والبحثية والتدريبية في المجالات التي تخدم المجتمع المحلي، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات في المجال البحثي والاستشارات العلمية بما تمتلكه الجهتان من إمكانات وكوادر بشرية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك عبر تنفيذ الفعاليات وإعداد الأماكن المناسبة لإقامة الدورات التدريبية والتوعوية بالمنطقة، وتوفير مواد ومنشورات تثقيفية وتوعوية للمتطوعين والأنشطة أثناء إقامة الفعاليات العلمية والتوعوية.