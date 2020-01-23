«النيابة العامة» تحقق في تورط مسؤولين بجازان في قضايا فساد

تركي السالم(صدى):

تباشر النيابة العامة حاليا إجراءاتها لكشف ملابسات تورط مقاولين ومسؤولى بلديات بجازان في عدة قضايا فساد لمشاريع بلغت قيمتها 3.5 مليون ريال.

وشملت التهم الموجهة للمتورطين فى هذه القضايا وقائع تزوير واختلاس، وطرح مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، فضلا عن ترسية مشاريع أخرى لمؤسسات غير مرخصة وأخرى موقوف نشاطها، بجانب بلاغات أخرى عن وجود فساد فى البلدية، واتهامات بقيام موظفين بالتعدى على موظفين تابعين لـ”نزاهة” أثناء تأدية عملهم.

يذكر أن النيابة العامة أوقفت رئيسي بلديتين وخمسة موظفين ومقاولين على خلفية هذه القضايا.