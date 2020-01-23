النفط يهبط 1 % بفعل مخاوف تراجع الطلب وتفشي كورونا الجديد

وكالات(صدى):

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع اليوم إذ نزلت بأكثر من 1 في المائة بفعل مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار لفيروس يصيب الجهاز التنفسي من الصين لتراجع الطلب على الوقود إذا أضعف النمو الاقتصادي على غرار تفش لوباء التهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس” قبل 20 عاما تقريبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.4 في المائة إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش.

وكانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر بعد نزول بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا أو 1.6 في المائة إلى 55.80 دولار للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر.

وانخفض العقد 2.7 في المائة أمس.