مبادرة «الجوف واحة خضراء» تبدأ الاستعداد للموسم الثاني
انطلاقاً من مبادرة “الجوف واحة خضراء ” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والتي تنظمها أمانة المنطقة ترأس وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري صباح اليوم بمبنى أمانة منطقة الجوف اجتماع الموسم الثاني لمبادرة الجوف واحة خضراء ، وبحضور ممثلي وزارة الصحة إدارة التعليم وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف .
وخلال الاجتماع تمت مناقشة ووضع خطة للتشجير من خلال اختيار المواقع للجهات الحكومية واستهداف المدارس من ضمنها اندية الحي ومواقع مختلفة بأحياء مدينة سكاكا ومناقشة أهمية توفر ووجود مصدر للمياه ووضع برنامج تشجير الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء.
وكذلك وضع خطة لتشجير الطرق والشوارع الرئيسية والميادين والطرق الإقليمية الواقعة بين المدن والقرى ووضع برنامج لتشجير المرافق الصحية وساحات المساجد والجوامع وأنواع الأشجار وأعدادها وتاريخ الزراعة،كما تم التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي والفرق التطوعية بالزراع.
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