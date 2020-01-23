مبادرة ⁧‫«الجوف واحة خضراء» تبدأ الاستعداد للموسم الثاني‫ 

فاطمه الرويلي(صدى):

انطلاقاً من مبادرة “الجوف واحة خضراء ” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف والتي تنظمها أمانة المنطقة ترأس وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري صباح اليوم بمبنى أمانة منطقة الجوف اجتماع الموسم الثاني لمبادرة الجوف واحة خضراء ، وبحضور ممثلي وزارة الصحة إدارة التعليم وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف .