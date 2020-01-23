رجل بالكويت يرمي زوجته من شرفة المنزل

خالد الظفيري(صدى):

شهدت منطقة الفنطاس بالكويت جريمة مروعة لزوج أردني أقدم على رمي زوجته من شرفة منزلهما ، ما أسفر عن إصابات متفرقة للضحية .

وفي التفاصيل ، فقد اشتعل الخلاف بين الزوجين ” أردنيين ” حتى قام الزوج بدفع زوجته من الشرفة بقصد قتلها ، إلا أنهما و لحسن حظها يقطننان بالطابق الثاني ما تسبب في إصابتها بكسور متفرقة إثر إرتطامها بالأرض فيما نجت من الموت .

ووصلت الفرق الإسعافية وتم نقل الفتاة للمستشفى ، فيما هرب الزوج وتحاول الجهات الأمنية البحث عنه بتهمة الشروع في القتل .