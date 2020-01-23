الحوثي يواصل جرائمه بقصف منزل سكني في مأرب

فهمي محمد(صدى):

لقت امرأة مصرعها وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء؛ إثر قصف نفذه عناصر من مليشيا الحوثي على منزل سكني وسط مدينة مأرب في اليمن.

وبلغ عدد الإصابات 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وذلك في إطار سلسلة الانتهاكات التي تواصل العناصر الحوثية ارتكابها ضد الشعب اليمنى.