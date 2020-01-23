الحوثي يواصل جرائمه بقصف منزل سكني في مأرب
لقت امرأة مصرعها وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء؛ إثر قصف نفذه عناصر من مليشيا الحوثي على منزل سكني وسط مدينة مأرب في اليمن.
وبلغ عدد الإصابات 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وذلك في إطار سلسلة الانتهاكات التي تواصل العناصر الحوثية ارتكابها ضد الشعب اليمنى.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحوثي
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