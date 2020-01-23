إزالة 13000 م2 تعديات على أراضي حكومية بجدة
تمكنت لجنة إزالة التعديات بمحافظة جدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية من إزالة 13000 م2 تعديات على أراض حكومية بنطاق بريمان ، واستعادتها للدولة بعدما استولى عليها مخالفون بهدف تحويلها لممتلكات خاصة .
وأكد رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس”أحمد الزهراني ” أنه تم حصر المواقع والة التعديات بعدما استغل المخالفون الأراضي بدون أي تراخيص بناء أو مستندات شرعية .
ولفت إلى أن التعديات التي تم حصرا كانت في نطاق بريمان – سد أم حبلين وعلى مجاري السيول وتسعة أحواش بإجمالي المساحة المذكورة ،مؤكداً على استمرار الجهود لإستعادة أراضي الدولة ومتابعة الأراضي الحكومية .
يوم مجيد 23 سبتمبر 1932[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 41 دقيقة
ولماذا تترك لا يستفاد منها..تأجيرها من قبل الدوله على المواطنين، أفضل من أن تكون معلقة لا أحياها المواطنيين ولا استفادت منها الدولة 🤔