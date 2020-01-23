إتلاف 42 طنا من الملابس المستعملة بجدة

جدة(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المليساء الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط عدد من الباعة المخالفين تقوم ببيع الملابس المستعملة و تداولها بشكل متكرر، داخل النطاق.

وجرى رفع 42 طن من الملابس الجاهزة في حراج الصواريخ جنوب المحافظة.

وأفاد رئيس بلدية المليساء الفرعية راضي بن عاطي الصحفي، أن الفرق الميدانية قامت بحملة مشتركة مع القوة الأمنية بالمحافظة في حي «المحجر» – طريق الملك فيصل أسفرت عن ضبط عمالة مخالفة من الجنسية الأفريقية تمارس البيع العشوائي بالافتراش وعرض الملابس المستعملة والملوثة.

وأشار إلى أنه تم القبض على 18 مخالفاً ورفع 43 طن من الملابس بالإضافة لما جرى معالجته بالقلابات، مضيفا أنه جرى تنظيف الموقع بالكامل بما في ذلك الرش وغيره لضمان عدم انتقال العدوى نتيجة تلوث الملابس المستعملة.

ولفت إلى أن البلدية قامت بعمل محضر مشترك مع أعضاء اللجنة المشاركة في الموقع.