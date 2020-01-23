افتتاح الملتقى السعودي الأول للأمن والسلامة البيولوجية

بدر الحارثي(صدى):

افتتحت صباح اليوم الخميس 23 يناير 2020 م جلسات الملتقى السعودي الأول للأمن والسلامة البيولوجية والذي عقد بمقر كلية الطب بجامعة الملك سعود ، بالعاصمة الرياض.

حيث ناقش الملتقى في طياته مستجدات الأمن والسلامة البيولوجية ومتغيراتها والتحديات التي تواجهها من خلال المحاضرات التي ألقيت من قبل عدد من المختصين في هذا المجال عبر المحاور التالية:

” دور الأمن البيولوجي في تعزيز الأمن القومي ”

و” دور المختبرات الوطنية بتعزيز الأمن البيولوجي” . وأخيراً محور ” تعزيز الأمن القومي ضد المخاطر البيولوجية” .

وقد هدف الملتقى الي رفع مستوى الوعي تجاه الامن والسلامة البيولوجية في المختبرات الطبية والبحثية على حدٍ سواء، وحث القطاعين الحكومي والخاص على التقيد والالتزام بمبادئ الامن والسلامة البيولوجية سعياً لتحقيق الامن الصحي تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

ادار جلسات الملتقى مجموعة من المتخصصين في هذا المجال وهم:

د: عبدالرحمن السليمان .

د: سعود الشهري .

د: وليد السالم .

وقد اكد الملتقى في ختام جلساته على أهمية تفعيل دور الأمن والسلامة البيولوجية ودور المعلوماتية الصحية في هذا المجال ، كما اكد الملتقى على أهمية التزام ومتابعة تطبيق المعاهدات واللوائح في هذا المجال تعزيزًا لدور المملكة الفاعل في مجال الامن الصحي. وأخيرًا شدد الملتقى على أهمية دور الجامعات

والمراكز التعليمية في تعزيز الأمن البيولوجي .