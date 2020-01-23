إهمال حكومة أردوغان يقتل 112 لاجئ بينهم 40 سوري خلال 2019

أنقرة(صدى):

يواصل النظام التركي انتهاكه وإهماله لحقوق اللاجئين في بيئة العمل ما أدى إلى مصرع 112 عامل لاجئ منهم 40 سوري خلال عام 2019 فقط .

ووفقاً لتقرير المعارضة التركية حول جرائم العمل في تركيا فإن 6 % من العمال الذين لقوا مصرعهم إثر حوادث من المهاجرين ، وسط تكتم شديد من قبل وسائل الإعلام التركية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي .

ويأتي هذا وسط تصاعد الإستغاثات لإنقاذ اللاجئين في تركيا من إهمال النظام التركي وعمليات الإضطهاد والإستغلال، ومطالب بإعطاء حقوقهم للحد من الوفيات .

وكان زعيم المعرضة التركي “كمال أوغلو” قد وجه العديد من الإنتقادات لأردوغان إزاء إهمال أوضاع اللاجئين فضلاً عن الإعتداء على سوريا وإرسال قوات إلى ليبيا في تحدي سافر للرأي العام العالمي والمحلي .