وزير الصناعة يعلن قرب إطلاق نظام التعدين وبنك الصادرات

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قرب إطلاق نظام التعدين، وبنك الصادرات برأسمال قدره 30 مليار ريال.

وأوضح، خلال تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن نظام التعدين يجرى حاليا مراجعته بشكل نهائي في مجلس الشورى، تمهيدًا لعرضه أمام المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة مهتمة بتعميق القيمة المضافة فيما يتعلق بالبتروكيماويات، منوهًا بأن الوزارة بصدد توقيع مجموعة عقود، فضلا عن تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي.