بالفيديو.. طفلة «ذا فويس كيدز» المثيرة للجدل تكذب عاصي الحلاني

أميرة خالد(صدى):

أكدت المتسابقة المصرية هايدي محمد، عدم صحة ما ذكره الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عضو لجنة التحكيم ببرنامج The voice kids، بشأنه قيام أعضاء التحكيم بإبلاغها قبل الخروج للغناء على المسرح بأنهم لن يختاروها ضمن مواهب البرنامج نظرًا لاكتمال فرقهم.

وأوضحت ، في تصريحات لها، أنها كانت المتسابقة رقم أربعة في البرنامج، مما يعنى أن ما قيل بشأن اكتمال فرق لجنة التحكيم قبل خروجها للغناء على المسرح كان غير صحيح.

وتأتى تلك التصريحات على خلفية الجدل الذى أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج الطفلة هايدي من البرنامج برغم إدائها المميز لأغنية ”هذه ليلتي“ لأم كلثوم، والذى عقبه خروج الحلاني بتصريحات تفيد أن لجنة التحكيم خيرت الطفلة المصرية أما بالصعود للغناء أو الخروج من البرنامج دون المشاركة فيه بحجة اكتمال فرقهم، وهو ما نفته الطفلة المصرية فيما بعد خلال لقائها في برنامج فوشيا.