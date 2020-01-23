6 حيل سحرية تساعد على إيقاف طفلك عن البكاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات من بكاء الأطفال، مع عدم القدرة على تهدئتهم لعدم معرفة السبب.

ونقدم 6 حيل سحرية لإيقاف الطفل عن البكاء، وهي:

إطفاء الأضواء:

اتضح أن إطفاء الأضواء تساهم في تهدئة الطفل وإيقافه عن البكاء وإدخاله في حالة من الاسترخاء.

الهزار:

يمكن وضع الطفل في الحامل الهزاز مع الهمس في أذنه، لأن الهدوء عملية تنبع من دماغه عند حمله أو هزه، وهو ما يعمل على إبطاء معدل نبض القلب لديه وتصير عضلاته أكثر استرخاء.

الموسيقى:

وتعد الموسيقى من الأمور المساعدة في إراحة الجهاز العصبي للطفل، ومن المستحب أن تغني الأم لطفلها أن الأطفال ينجذبون بطبيعتهم بشكل أكبر لأصوات أمهاتهم.

تسجيل بكائه:

استماع الأطفال إلى صوت بكائهم يشتت انتباههم، فيمكن تسجيل صوت الطفل أثناء بكائه على الهاتف وتشغيله مرة أخرى كي يسمعه الطفل حتى ينصت إليه بدلا من البكاء.

الضوضاء

اللجوء إلى بعض أصوات الضوضاء مثل المكنسة الكهربائية أو المروحة، لأنها تشبه نفس الأصوات التي كان الطفل يستمع إليها في بطن أمه فتعمل على تهدئته.

الانتقال بالطفل إلى مكان آخر

الانتقال بالطفل من مكان لآخر يساهم في تهدئته ويساعده على الاسترخاء، ويعمل على تغيير حالته المزاجية.