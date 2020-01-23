«ديك» يقتل صاحبه بعد صراع دموي

نيودلهى (صدى):

في أغرب حادثة على الإطلاق ، لقى رجل حتفه في الهند بعد صراع دموي مع “ديك ” أثناء مصارعة الديكة الذي يحظى بشعبية كبيرة هناك رغم قرار منعه .

وفي التفاصيل ، فقد تعرض الرجل لجروح غائرة في الرقبة بمخالب الديك أثناء نقله للمصارعة ما أسفر عن إصابته الخطيرة التي نقل على أثرها للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأكدت الشرطة أن القتيل ” 50 ” عام يشارك ديكه في تلك المصارعة بإنتظام ، وتتجاوز السلطات عن تلك المصارعة بإعتبارها مجرد تسلية ، إلا أن سلوك الديك تحول بشكل عنيف ليؤذي صاحبه .