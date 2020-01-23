الإمارات تعلن خلوها من فيروس «كورونا الجديد»

أبو ظبي(صدى):

أعلنت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني بالإمارات،خلو الدولة من فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في الصين، مؤكدة أن الإمارات تمتلك منظومة وخططا متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العمومية.

وأفادت اللجنة أن الأجهزة المختصة أن هناك تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا الجديد؛ للوقوف على المستجدات،مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات كفيلة بحماية الدولة من دخول الفيروس.

وأشارت إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن في العالم محدودة، والوضع الصحي لا يدعو للقلق.