«الزعاق»: موجة برد عنيفة تبدأ اليوم والدرجات الصفرية حاضرة
حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من إنخفاض شديد في درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة بدءً من اليوم الخميس .
وقال “الزعاق ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” أن الإنخفاص الفعلي في الحرارة سيبدأ اليوم وحتى الإثنين المقبل والدرجات الصفرية ستكون حاضرة على المناطق الوسطى وما دونه الشمالية .
كما توقع وجود ” تشكيلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروت ” ، منبهاً على أهمية الأخذ بالحيطة مع شدة البرودة .
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