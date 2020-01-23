«الزعاق»: موجة برد عنيفة تبدأ اليوم والدرجات الصفرية حاضرة

علي القحطاني(صدى):

حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من إنخفاض شديد في درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة بدءً من اليوم الخميس .

وقال “الزعاق ” في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” أن الإنخفاص الفعلي في الحرارة سيبدأ اليوم وحتى الإثنين المقبل والدرجات الصفرية ستكون حاضرة على المناطق الوسطى وما دونه الشمالية .

كما توقع وجود ” تشكيلات سحبية مبشرة على جنوب الشرقية وجبال السروت ” ، منبهاً على أهمية الأخذ بالحيطة مع شدة البرودة .