«الجدعان»: أرامكو تدرس عملية الطرح في أحد البورصات العالمية
كشف وزير المالية محمد الجدعان أن شركة أرامكو تدرس حالياً طرح أسهمها بأحد البورصات العالمية .
وقال الجدعان في حديث لوكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية ، أن عملية الطرح لا زالت تحت الدراسة ، إلا أنه توقع تنفيذها على المدى البعيد .
ويأتي ذلك بعد النجاح الساحق لطرح أرامكو محلياً في السوق المالية السعودية خلال ديسمبر الماضي .
وحقق طرح أرمكو ضخ استثمارات هائلة في عملاق النفط السعودية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ما زاد أيضاً من حجم السيولة في “تداول ” ودفع السوق المالية السعودية كواحدة من أهم الأسواق في مؤشرات الأسواق الناشئة .
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