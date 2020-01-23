«الجدعان»: أرامكو تدرس عملية الطرح في أحد البورصات العالمية

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن شركة أرامكو تدرس حالياً طرح أسهمها بأحد البورصات العالمية .

وقال الجدعان في حديث لوكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية ، أن عملية الطرح لا زالت تحت الدراسة ، إلا أنه توقع تنفيذها على المدى البعيد .

ويأتي ذلك بعد النجاح الساحق لطرح أرامكو محلياً في السوق المالية السعودية خلال ديسمبر الماضي .

وحقق طرح أرمكو ضخ استثمارات هائلة في عملاق النفط السعودية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ما زاد أيضاً من حجم السيولة في “تداول ” ودفع السوق المالية السعودية كواحدة من أهم الأسواق في مؤشرات الأسواق الناشئة .