أمريكا تحذر خليفة قاسم سليماني من نفس مصيره

واشنطن(صدى):

حذر المبعوث الأمريكي براين هوك، من تعرض قائد قوة القدس الجديد إسماعيل قاني، خليفة قاسم سليماني لنفس مصير الجنرال الإيراني القتيل إذا انتهج منهجه وقتل أمريكيين.

وكان هوك قد قال في تصريحات مسبقة بأن موت قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع «خلق فراغاً لن يتمكّن النظام الإيراني من ملئه».