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صرف تعويضات «الطرق المحورية» لملاك 91 عقار بالعوامية الأحد المقبل

صرف تعويضات «الطرق المحورية» لملاك 91 عقار بالعوامية الأحد المقبل
نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة القطيف صرف التعويضات لملاك العقارات الواقعة بمشروع الطرق المحورية بالعوامية الأحد المقبل .

ودعت البلدية 91 مالك عقار بمخطط “ش .ق 1434 ” لمراجعتها لإستكمال الإجراءات ، مع إحضار المستندات التالية :
1-صورة الصك مع الأصل .
2- الهوية الوطنية مع الصورة .
3- صورة الوكالة “إن وجدت ” مع الأصل ” .
4- صورة رخصة البناء “إن وجدت ”
5- صورة الولاية للأوقاف مع الأصل .
5-صورة من صك حصر الورثة “إن وجدت ” مع الأصل ، والعنوان الوطني .

من جانبه أكد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني رئيس البلدية أن اعتماد مشروع الطرق المحورية جاء لتسهيل الحركة المرورية الناجمة عن النمو السكاني ، ولتحقيق المشاريع التنموية بالمحافظة ، مؤكداً على حرص البلدية على تعويض ملاك العقارات .


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