الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان نجران

جازان(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، والحرث، و الداير بني مالك، و الدرب، و الريث، و العارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، ضمد، وفرسان، و فيفا، وهروب، والأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة 6 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.