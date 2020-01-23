سفه النظام التركي..مهبط طائرات لأردوغان بـ 4 ملايين رغم الأزمة الاقتصادية

أنقرة(صدى):

لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سائرا على نهجه وسياسته الفاشلة، التي أغرقت اقتصاد بلاده، دون أن يأبه لمعاناة شعبه.

ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن التركي من مصاعب المعيشة، نفذت الحكومة التركية رغبة أردوغان بتشييد مهبط طائرات، سيتكلف أكثر من 4 ملايين ليرة، على قمة جبل لا يضم إلا فندقا واحدا فقط.

وكان أردوغان قد افتتح الفندق في مدينة طرابزون، في أغسطس الماضي، موضحًا أنه واجه صعوبة في الوصول إليه، قائلًا إنه من الضروري تشييد مهبط طائرات مروحية في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

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