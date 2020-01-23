نيكول سابا: زوجي عرض علي الزواج في حمام السباحة

بيروت(صدى):

روت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قصة بداية تعرفها على زوجها الفنان يوسف الخال، والتي بدأت أثناء عملها في فرقة الفور كاتس عام 1999.

وعن كيفية تقدم يوسف الخال، لطلب الزواج بها، قالت نيكول، أنه طلب يدها عندما كانا في حفلة مع مجموعة من الأصدقاء، حيث قام بحملها والقفز معها في حمام السباحة، وقال لها: تتزوجيني؟.

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