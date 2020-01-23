بالفيديو..طفل يكشف طريقة حفظه للقرآن كاملا بعمر الـ 6 سنوات

نايف السالم(صدى):

تمكن طفل بالمدينة المنورة، ذو 6 سنوات من العمر، من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملا.

وأوضح الطفل، أنه بدأ في حفظ القرآن عندما كان في الرابعة من عمره.

وأشار إلى أنه حفظ 23 جزءا قبل دخوله إلى المدرسة، حيث كان يستيقظ يوميًا قبل صلاة الفجر، لحفظ الآيات، ومن ثم مراجعتها قبل النوم.