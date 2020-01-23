بالفيديو..طفل يكشف طريقة حفظه للقرآن كاملا بعمر الـ 6 سنوات
تمكن طفل بالمدينة المنورة، ذو 6 سنوات من العمر، من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملا.
وأوضح الطفل، أنه بدأ في حفظ القرآن عندما كان في الرابعة من عمره.
وأشار إلى أنه حفظ 23 جزءا قبل دخوله إلى المدرسة، حيث كان يستيقظ يوميًا قبل صلاة الفجر، لحفظ الآيات، ومن ثم مراجعتها قبل النوم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91754 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ، الله يزيدك من خيره ونعيمه ..
.. بمثل هذا تنهض الأمه .. الله يحفظك من كل سوء .. آمين ..
.. لاحظ حسن نطقه للحروف رغم حداثة سنه .. ماشاء الله تبارك الرحمن ..