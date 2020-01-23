منذر آل الشيخ يلقن «مغرد» درسًا في طاعة ولاة الأمر

علي القحطاني(صدى):

لقن رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، أحد المغردين، درسًا في الولاء والطاعة لولاة الأمر.

وكان المغرد، قد تحدى آل الشيخ، بحذف حسابه من موقع تويتر، في حال الصلح بين المملكة وقطر، قائلا له: نفسي أشوف شكلك لو تم الصلح بأي شكل من الأشكال، أتوقع تحذف حسابك للأبد.

ورد آل الشيخ قائلا: نحن متوازنين يضبطنا شرع وبيعة وليس هوى، فإن رأى ولي الأمر الصلح لزمناه وهذا معنى البيعة في المنشط، والمكره.

وتابع: ليس لنا رأي بعد رأيه أوحتى نقاش فيه ولي أمرنا ورضيناه، وسرنا فيما يريد طاعة لله ثم حبًا فيه.

وأَضاف: هذا هو الفرق بين منهج السلف ومنهج الإخوان، والملالي، اللذان يعتمدان على تصدير الثورة.