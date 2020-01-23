بالفيديو..الخثلان يوضح حكم تصوير غسل الموتى

حمود العنزي(صدى):

استنكر عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الشيخ سعد الخثلان، تصوير البعض لموتاهم أثناء الغسل.

ورد الخثلان على سؤال سيدة، قالت إن هذا الأمر منتشر ورأت أكثر من مقطع لأناس يصورون ميّتهم في وقت الغسل.

وشدد الخثلان على أن مثل هذه التصرفات فيها نوع إساءة للميت، قائلا: أي إنسان عاقل رشيد لا يرضى أَن يْصور وهو ميت عند تغسيله وتنشر هذه الصور لعامة الناس وهو على هذه الهيئة، بل حتى الإنسان الحي لا يرضى أن يُصوّر وهو يغتسل أو في وضع غير مناسب فكيف وهو ميت.

وأكد أن المطلوب منهم أن يحسنوا إلى ميتهم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له.

اقرأ أيضًا: