رصد هزة أرضية بالقرب من الرياض

الرياض(صدى):

رصد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أمس الأربعاء، حدوث هزة أرضية بالقرب من الرياض لافتًا إلى أنه بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز الإماراتي، أنه سُجلت الهزة الأرضية في تمام الساعة 22:27 بالتوقيت المحلي من أمس الأربعاء 22/1/2020م في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الرياض.