تكريم ممرضة أنقذت عائلة تعرضت لحادث في حفر الباطن

حفر الباطن(صدى):

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس الأربعاء، توجيهًا إلى مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم بتكريم الممرضة مريم الشمري، التي أنقذت عائلة تعرضت لحادث انقلاب على طريق أم عشر في حفر الباطن.

وكانت الممرضة، قد أنقذت حياة ثلاثة مصابين في حادث انقلاب في حفر الباطن؛ وذلك أثناء قدومها برفقة أسرتها من منطقة حائل لحفر الباطن لتفاجأ بوقوع حادث انقلاب مركبة، وفيها عائلة مكونة من 6 أشخاص.

ووجدت الممرضة طفلًا متوفًی و3 إصابات (أم وطفلة وشاب)، فقامت بإسعافهم بوسائل بسيطة وبربط الشماغ على النزيف؛ فيما اتصل زوجها بالهلال الأحمر حتى يتم استكمال اللازم.

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