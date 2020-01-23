أنور قرقاش: نبارك للمملكة تأهل الأخضر الأولمبي لأولمبياد طوكيو

ماجد محمد(صدى):

بعث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، برسالة تهنئة إلى المملكة عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ووصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏من دولة الإمارات نبارك الإنجاز الكبير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأوليمبي لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، إنجاز كبير تحقق بالجهد والمثابرة وبالتوفيق والنجاح ” .