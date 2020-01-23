بايرن ميونخ ليست لديه نية لشراء عقد نجم برشلونة «المنبوذ»

ماجد محمد (صدى):

كشفت تقارير إسبانية أن نادي بايرن ميونخ ليست لديه نية لتفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.

وذكرت التقارير أن العملاق البافاري الذي استقدم كوتينيو الصيف الماضي معارا من “البلوغرانا” حتى 30 يونيو 2020، لا يعتزم الإبقاء على اللاعب بعد هذا التاريخ.

وكان كوتينيو قد انتقل للبارسا في شتاء 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل دفع 120 مليون يورو، ثم أعاره النادي الكتالوني لبايرن ميونخ الصيف الماضي مقابل 8.5 مليون يورو.