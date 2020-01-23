بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم لعبة «الدومينو»

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ” الدومينو ” .

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكون فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تله عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.