بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم لعبة «الدومينو»
أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ” الدومينو ” .
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكون فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تله عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
حكم لعب لعبة الدومينو ؟ https://t.co/dY3YiNefa7 pic.twitter.com/70ZMbtmke3
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 22, 2020
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