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بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم لعبة «الدومينو»

بالفيديو.. الشيخ «الخثلان» يوضح حكم لعبة «الدومينو»
عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أمس الأربعاء، حكم لعب لعبة ” الدومينو ” .

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أن هذه اللعبة وأمثالها طالما لم يكون فيها مقابل مالي وهي للتسلية فقط، ولم تله عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس بها.


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