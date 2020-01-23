فوائد عديدة لتناول الباميا منها «دعم المناعة»

متابعة أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم الأربعاء، فوائد تناول الباميا.

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يدور مقطع عن فوائد الباميا ومقطع يحذّر!والصحيح أن الباميا مفيدة وصحية وتستخدم مسلوقة اومطبوخة مع الخضار وتدعم المناعة والترطيب وغنية بالفيتامينات والمعادن وتخفف السكر.

وأضاف : (لكنها ليست بديل عن اي علاج)وتحوي مواد غروية تدعم المفاصل والغضاريف(شبيهة بما في حب الرشاد والحلبة والجيلاتين).