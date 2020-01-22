سبب توتر العلاقة بين مدرب الهلال وإدارة باوك

طلال الغامدي(صدى):

أزاحت تقارير صحافية يونانية، اليوم الأربعاء، الستار عن سبب تدهور العلاقات بين مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، وناديه السابق باوك اليوناني.

ورفض لوشيسكو استقدام لاعبين شباب من هولندا وأسبانيا وألمانيا، خلال فترة توليه قيادة باوك، مما جعل العلاقة تتوتر بينه وبين إدارة النادي اليوناني، وذلك قبل بضعة أشهر من مغادرة الفريق.

وأوضحت الصحف اليونانية، أنه لم يكن لدى هؤلاء اللاعبين اسم كبير وهذا طبيعي في مثل هذه المرحلة الزمنية، وبعد تأخر باوك في حسم الصفقات تم شراءهم من فرق أوروبية أخرى.