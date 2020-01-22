اختتام بطولة تحدي رجال الدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

برعاية سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اختتمت اليوم الاربعاء بطولة تحدي رجال الدفـــاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقامة بالعاصمة المقدسة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة، ومشاركة متسابقون يمثلون مختلف الادارات العامة بالمنطقة،مما زاد من متعة واثارة المنافسة بين المتسابقين.

هذا وقد شهـدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركين في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني. وأوضح اللواء المنتشري: أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقيا وبدنيا وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا وبما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان. وأضاف: أن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن.

وفي الختام وعبر اللواء المنتشري عن شكره العميق لكافة المشاركين في البطولة وقدم التهنئة للفرق الفائزة.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الاطفاء والانقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية وتضم مهام رئيسية تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القصري .

واتت النتائج على النحو التالي :

بطولة التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات/ المركز الأول : الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة

بطولة التحدي في مهارات الإنقاذ / المركز الأول : الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف

بطولة التحدي في مهارات الإطفاء / المركز الأول : الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة