بالفيديو.. توقيف منصور الرقيبة بتهمة «تهريب طيور»

عادل الحربي(صدى):

اعتذر منصور الرقيبة نجم مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ” سناب شات ” من داخل سفارة المملكة بلندن، بعد الإفراج عنه عقب توقيفه بمطار هيثرو ببريطانيا، بتهمة تهريب الطيور لولا تدخل السفارة.

وأوضح ” الرقيبة ” في مقطع فيديو نشره: ” من هذا الصالون الدبلوماسي من داخل السفارة أحب أنقل كذا رسالة ” ، مضيفًا: ” أنا الآن اعتذر عن الخطأ الذي حدث، كنت أعتقد أن الموضوع سيكتفي بالغرامة؛ ولكن الموضوع موجب للتوقيف لولا موقف السفارة معي ” .

واستطرد منصور الرقيبة: ” أكرر شكري للسفارة السعودية، وعملهم غير مستغرب، وأنا كان بودي ما أكون في هذا الموقف في السفارة، كان بودي أكون في موقف مشرف أفضل “؛ فيما كان من المحتمل أن يتعرض لتوقيف لمدة 3 أشهر.