ضبط زوجة برفقة عشيقها في شقة مخصصة لممارسة الرذيلة

مليكة فؤاد(صدى):

تمكنت الشرطة المغربية، من القبض على سيدة متزوجة برفقة عشيقها أثناء ممارسة الرذيلة في شقة معدة للدعارة بمدينة أكادير بالمغرب.

وكانت السيدة وعشيقها في حالة سكر متقدمة، ليتم وضعهما تحت الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة المختصة، في انتظار تقديمهما أمامها فور استكمال البحث؛ فيما كانت الشكوى عن طريق الزوج الذي اتهم زوجته بخيانتها له.